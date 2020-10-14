Şenol Güneş Sırbistan sınavı öncesi konuştu! "Eleştiride doğru yoksa çöpe atarız"

SPEKÜLASYONA GEREK YOK

Ben 2 gecede 4 saat uyuyabildim. İrfan Can bizim için değerli bir oyuncu. Coronavirüs ile ilgili bir durumu oldu. Spekülasyona gerek yok. Futbolcular kulüplerine mutlu dönecekler.

ÜNDER: HER ZAMAN HAZIRIM

Bu arada Güneş, Çağlar'ın sakatlığı nedeniyle oynamayacağını da söyledi. Toplantıda söz alan Cengiz Ünder, "Ben her zaman hazırım. Çok çalışıyorum Sonradan oyuna girmek hocamın taktiri" dedi.