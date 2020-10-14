Şenol Güneş Sırbistan sınavı öncesi konuştu! "Eleştiride doğru yoksa çöpe atarız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Sırbistan maçı öncesinde basın toplantısı yaptı. Güneş, milli takım için tüm ekibiyle birlikte en iyisini en doğrusunu yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Eleştirilere açığız. Eleştirilerde doğru olan kısmı alırız. Doğru yoksa çöpe atarız" dedi.
ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONDAYIZ
Güneş şöyle devam etti: Uluslar Ligi hazırlık maçlarının anlamsızlığını ortadan kaldırdı. Önemli bir organizasyon. Sık sık maç yapmak futbolcuların kaldırabileceği bir yük de değil.
SPEKÜLASYONA GEREK YOK
Ben 2 gecede 4 saat uyuyabildim. İrfan Can bizim için değerli bir oyuncu. Coronavirüs ile ilgili bir durumu oldu. Spekülasyona gerek yok. Futbolcular kulüplerine mutlu dönecekler.
ÜNDER: HER ZAMAN HAZIRIM
Bu arada Güneş, Çağlar'ın sakatlığı nedeniyle oynamayacağını da söyledi. Toplantıda söz alan Cengiz Ünder, "Ben her zaman hazırım. Çok çalışıyorum Sonradan oyuna girmek hocamın taktiri" dedi.