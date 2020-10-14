Trabzonspor Teknik Direktörü eddie Newton, Başakşehir'i detaylı bir şekilde mercek altına aldı.

Geçen sezon son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi yaptıkları rakiplerine karşı futbolcularını uyaran Newton, "Rakibimizin 4 maçta sadece 1 puan alması asla sizi yanıltmasın. Biz bu hafta şampiyon bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz hücum organizasyonları çok zengin bir ekip. Özellikle orta sahada baskı kurarak kanat organizasyonlarıyla rakibimize üstünlük sağlamalıyız. Sizlerden bu maçta her şeyinizi ortaya koymanızı istiyorum" ifadesini kullandı.