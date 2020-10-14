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    • Spor
    • 14.10.2020 Gazete
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    Hata istemiyorum! maçı öncesi futbolcularını uyardı

    Trabzonspor eddie , 'i detaylı bir şekilde mercek altına aldı. Geçen sezon son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi yaptıkları rakiplerine karşı futbolcularını uyaran Newton, "Rakibimizin 4 maçta sadece 1 puan alması asla sizi yanıltmasın. Biz bu hafta şampiyon bir takımla karşı karşıya geleceğiz." dedi.

    Hata istemiyorum

    Trabzonspor eddie Newton, 'i detaylı bir şekilde mercek altına aldı.

    Geçen sezon son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi yaptıkları rakiplerine karşı futbolcularını uyaran , "Rakibimizin 4 maçta sadece 1 puan alması asla sizi yanıltmasın. Biz bu hafta şampiyon bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz hücum organizasyonları çok zengin bir ekip. Özellikle orta sahada baskı kurarak kanat organizasyonlarıyla rakibimize üstünlük sağlamalıyız. Sizlerden bu maçta her şeyinizi ortaya koymanızı istiyorum" ifadesini kullandı.

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    Haberler Spor Hata istemiyorum! Newton Başakşehir maçı öncesi futbolcularını uyardı