Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maç programı arama motorlarında sorgulanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları başlıyor. İlk turda birbirinden çekişmeli maçlar ekranlara gelecek ve izleyicilerle buluşacak. Peki, Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nasıl izlenir? İşte futbol severlerin merak ettiği soruların yanıtları…
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor canlı yayınlarıyla ekranlara gelecek.
A SPOR YAYIN AKIŞI – 13 EKİM SALI
13:00 ÇARŞAMBASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
15:30 BERGAMA BLD - MANİSASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupa mücadelesi; 13, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak 1. eleme turu maçları ile başlayacak.
Kupada 2. eleme turu maçları 20-22 Ekim, 3. tur 3-5 Kasım, 4. tur 24-26 Kasım ve 5. tur 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Son 16 turu mücadelesi 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak kupanın çeyrek final karşılaşmaları ise 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Kupada yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.