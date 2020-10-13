



"İRFAN CAN ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOLCU"

Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin kadro olmamasıyla ilgili yapılan açıklamalara da değinen Güneş, "Konuşmak, bilgi vermek ve değerlendirme yapmayı sonraya bırakmak istiyorum. Doğru konuşmak için sabrediyorum, dinliyorum, bazen de susuyorum ve yeri geldiğinde cevap veririm diye düşünüyorum. Bu gibi konularda birilerine bir şeyler anlatmak için konuşmakta yarar yok. İrfan çok değerli bir oyuncu. Korona virüsle ilgili bir açıklama yapmadık, kulübü de yapmadı açıklama. Rusya'ya giderken daha iyi durumdaydı ancak almadık kadroya. Burada kusur aramak yerine çözüm aramak gerekir. Biraz daha sevgiyi paylaşmak için bahaneler aramak lazım. Başakşehir bizim diğer kulüplerimiz gibi iyi bir kulübümüz. Ama herkesin bilmesi gereken Milli Takım her şeyin üzerinde. Ülkemizi temsil ediyoruz. Speküle edilen birçok konu var ama bunları konuşmanın yararı yok. Yarın önemli bir maçımız var. Buradaki oyuncularımız mutlu ve huzurlu. Takımlarına iyi şekilde dönecekler, merak etmesinler" dedi. Son olarak hayatını kaybeden Göztepe efsanesi Nevzat Güzelırmak ve duayen gazeteci Hüseyin Kırcalı hakkında konuşan Güneş, "Nevzat Güzelırmak abimizdi, hocamdı aynı zamanda. Allah rahmet eylesin. Ben oyuncuyken, medya duayenlerinden olan Hüseyin Kırcalı'yı da kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar spora damga vurdular. Bu ülkeye hizmette bulunan kim olursa olsun herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.