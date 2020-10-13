Aboubakar sözleşmesindeki sakatlık maddesini resmen açıkladı

Geçen sene oynamamamın nedeni tamamen teknik direktör tercihiydi. Ben kendimi tamamen oyuna verdim. Antrenmanlarda elimden geleni yaptım. Hocanın fikridir. Buradaki orta saha oyuncuları ve takımdan destek alıp almadığıma gelince, çok iyi karşıladılar beni. Onların desteğini hissediyorum. Gün geçtikte daha iyi olacaktır. Burada oyuncular olarak kulüp için çalışıyoruz. Kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. 1. veya 2. santrfor söylemine katılmıyorum.

Geçen dönem buradan ayrılmam menajerimle alakalı bir konu. Menajerimle kulüp arasında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Onun için ayrıldım. Şimdi sözleşmem 1+1 yıl. Porto'da bir yıllık sözleşmem daha vardı. Ancak oynamak istediğim için buradayım ve mutluyum. 9 numarayım. Santrafor olarak kendimi rahat hissediyorum. Takımım kanat oyuncusu olarak oynamamı isterse oynarım. Ancak 9 numarayım.