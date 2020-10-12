Ancak Karagümrük 30'da Salibur, 36'da da Mevlüt'ün golleriyle rakibi karşısında skoru 2-2 yaptı. Devre bu sonuçla tamamlandı.

2.YARIYA HIZLI BAŞLADILAR

Karşılaşmanın ikinci yarısına çok hızlı başlayan Beşiktaş Larin'in 46 ve 48. dakikalarda attığı gollerle rakibi önünde 4-2 öne geçti. Yeni transferlerden Aboubakar 55'te kazanılan penaltıyı gole çevirerek farkı 3'e çıkardı. Böylece Siyah-Beyazlılar güçlü rakiplerini 5-2 mağlup ederek milli maç arasındaki ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.