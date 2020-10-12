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    • Spor
    • 12.10.2020 Gazete
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    ’dan bombardıman! özel maçta ’ü 5 golle teslim aldı

    Siyah-Beyazlılar güçlü rakipleri önünde Souza, Atiba, Larin (2 ) ve Aboubakar’ın penaltı golleriyle galip ayrılarak moral buldu. Futbolcuların gösterdiği performans 'ın ümitlerini artırdı

    Kartal’dan bombardıman

    Beşiktaş Süper Lig'e verilen milli arada Nevzat Demir Tesisleri'nde oynadığı özel maçta Karagümrük'ü 5-2 yenerek moral buldu. Kartal maça Utku, Rosier, Montero, Welinton, Necip, Atiba, Atakan, Oğuzhan, Gökhan ve Aboubakar 11'i ile başladı. Beşiktaş 16. dakikada Souza ve 25'te Atiba'nın golleriyle 2-0'lık üstünlük yakaladı.

    Ancak Karagümrük 30'da Salibur, 36'da da Mevlüt'ün golleriyle rakibi karşısında skoru 2-2 yaptı. Devre bu sonuçla tamamlandı.

    2.YARIYA HIZLI BAŞLADILAR
    Karşılaşmanın ikinci yarısına çok hızlı başlayan Beşiktaş Larin'in 46 ve 48. dakikalarda attığı gollerle rakibi önünde 4-2 öne geçti. Yeni transferlerden Aboubakar 55'te kazanılan penaltıyı gole çevirerek farkı 3'e çıkardı. Böylece Siyah-Beyazlılar güçlü rakiplerini 5-2 mağlup ederek milli maç arasındaki ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
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    Haberler Spor Kartal’dan bombardıman! Beşiktaş özel maçta Karagümrük’ü 5 golle teslim aldı