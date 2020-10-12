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    • Spor
    • 12.10.2020 Gazete
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    'da Feghouli ve krizi! Yeniden karşı karşıya geldiler

    'da kriz hiç bitmiyor. Sarı-Kırmızılılar’da Başkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Feghouli ve ’yı kastederek “Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

    Sarayda FB krizi!

    Galatasaray'da kriz hiç bitmiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Feghouli ve Belhanda'yı kastederek "Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

    PERFORMANSLARI DÜŞERSE!
    Açıklama sonrası Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi.

    Terim'in, "İki oyuncuyla devam ediyoruz. Performansları düşerse ne olacak!" dediği öğrenildi.

    KAOS BİR TÜRLÜ SONA ERMİYOR

    Transfer döneminde arası açık olan yönetim ve Terim, yeni kaos sonrasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Terim'in Feghouli ve Belhanda ile özel olarak görüşmesi bekleniyor.
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    Haberler Spor Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda krizi! Yeniden karşı karşıya geldiler