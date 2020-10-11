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    • Spor
    • 11.10.2020 Gazete
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    ’ın kader virajı

    'ta ’ın geleceği pamuk ipliğine bağlı. maçında alınan yenilgiden sonra yapılmadığı için yönetimi eleştiren Yalçın için Denizlispor, Yeni ve G.Birliği maçının çok önemli olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın’la arası açık olan yönetimin bu maçlarda puan kaybedilmesi halinde Yalçın’la yollar ayrılabilir.

    Yalçın’ın kader virajı

    'ta 'ın geleceği pamuk ipliğine bağlı. maçında alınan yenilgiden sonra yapılmadığı için yönetimi eleştiren Yalçın için Denizlispor, Yeni ve G.Birliği maçının çok önemli olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın'la arası açık olan yönetimin bu maçlarda puan kaybedilmesi halinde Yalçın'la yollar ayrılabilir.

    ve F.Bahçe maçına kadar oynanacak 3 maçın kayıpsız geçilmesini isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Yalçın'ın göstereceği performansa göre yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Camiada bazı hoca adaylarının bile konuşulduğu öğrenildi.

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