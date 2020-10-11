Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği pamuk ipliğine bağlı. Gençlerbirliği maçında alınan yenilgiden sonra transfer yapılmadığı için yönetimi eleştiren Yalçın için Denizlispor, Yeni Malatya ve G.Birliği maçının çok önemli olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın'la arası açık olan yönetimin bu maçlarda puan kaybedilmesi halinde Yalçın'la yollar ayrılabilir.

Başakşehir ve F.Bahçe maçına kadar oynanacak 3 maçın kayıpsız geçilmesini isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin Yalçın'ın göstereceği performansa göre yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Camiada bazı hoca adaylarının bile konuşulduğu öğrenildi.