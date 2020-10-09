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    • 09.10.2020 16:09
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    'da deprem! Belhanda ve Feghouli FIFA'ya gitti

    Son dakika haberine göre 'da kulübün indirim isteğini kabul etmeyen ve 'nin bu talebi kabul etmeyerek kulübü FIFA'ya şikayet ettikleri öğrenildi.

    Galatasaray'da deprem! 2 isimden FIFA'ya şikayet

    'da Başkan Mustafa Cengiz'in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. Transfer döneminde teknik direktör 'in gönderilecekler listesinin başına yazdığı iki ismin birlikte konuyu FIFA'ya taşıdıkları öğrenildi.

    Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in iki oyuncuya forma şansı vermeyeceği ve kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu belirtildi.

    Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin ve olduğu öğrenildi.

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    Haberler Spor Galatasaray'da deprem! Belhanda ve Feghouli FIFA'ya gitti