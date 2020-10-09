YARDIM TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, "Twitter'daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan'a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.