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    • Spor
    • 09.10.2020 17:11
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    • 09.10.2020 17:11
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    Arsenal forması giyen SMA hastası 'ın ailesiyle buluştu

    Spinal Musküler Atrofi hastası 11 aylık için sosyal medya hesabından yardım talebinde bulunan , minik Metehan'ın ailesiyle bir araya geldi.

    İngiltere Premier League ekibi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil geçtiğimiz günlerde yardım talebinde bulunduğu Metehan Fidan'in ailesiyle buluştu.

    YARDIM TALEBİNDE BULUNMUŞTU

    Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, "Twitter'daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan'a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

    Ekim 2019'da doğan Metehan, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık "Zolgensma" adlı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

    Minik Metehan'ın ailesi bu ücreti karşılamak için "www.metehansmajourney.co.uk" internet sitesi üzerinden yardımseverlerin desteklerini bekliyor.
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    Haberler Spor Arsenal forması giyen Mesut Özil SMA hastası Metehan Fidan'ın ailesiyle buluştu