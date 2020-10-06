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    • 06.10.2020 16:49
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    Son dakika haberi... 'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

    Son dakika haberi... Son şampiyonu , 2011 yılından bu yana Başakşehir forması giyen   ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

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    ekiplerinden 'de yıldız futbolcu 'nın sözleşmesi uzatıldı. Turuncu-lacivertliler, Boşnak oyuncunun kontratını 2025 yılına kadar uzattı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor döneminde 2011 senesinde turuncu-lacivertli takıma transfer olan Visca, 9 yıldır bu kulüpte top koşturuyor. Tecrübeli kaptan, Medipol Başakşehir kariyerinde Süper Lig'de 270 maça çıkıp 76 kez fileleri havalandırdı.

    TFF 1. Lig'de 34 maçta 10 gol atan, Türkiye Kupası'nda ise 19 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşayan Visca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 22 müsabakada 11 kez rakip ağları sarstı.

    30 yaşındaki futbolcunun ismi transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.

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    Haberler Spor Son dakika haberi... Medipol Başakşehir Edin Visca'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı