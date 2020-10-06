Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yıldız futbolcu Edin Visca'nın sözleşmesi uzatıldı. Turuncu-lacivertliler, Boşnak oyuncunun kontratını 2025 yılına kadar uzattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor döneminde 2011 senesinde turuncu-lacivertli takıma transfer olan Visca, 9 yıldır bu kulüpte top koşturuyor. Tecrübeli kaptan, Medipol Başakşehir kariyerinde Süper Lig'de 270 maça çıkıp 76 kez fileleri havalandırdı.



TFF 1. Lig'de 34 maçta 10 gol atan, Türkiye Kupası'nda ise 19 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşayan Visca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 22 müsabakada 11 kez rakip ağları sarstı.

30 yaşındaki futbolcunun ismi transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.