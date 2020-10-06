



LİMİTLERDE MÜTHİŞ YANILGI VAR!

Tamamlanan yaz transfer dönemine dair değerlendirmelerde de bulunan Cengiz, limit konusunda eleştirilerde bulunurken "Ben bir şey öğrendim. Türkiye'de Süper Lig dışında yaz ve kış transfer dönemi var. Bu dönemin şampiyonları, küme düşenleri oluyormuş. Ben bu konuda cehaletimi öğrendim. Limitlerde müthiş yanılgı var. Ya güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Sizin harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporcu ve menajerlere ödenenden sonra elde kalan para. Bizim savuracak paramız yoktu zaten."

"Ben geldiğimden beri 53 futbolcuyu gönderdik ve 38 futbolcuyu kadromuza kattık. Bizim gibi limitlere uyan yönetimler bir an önce istifa etmeli, uymayanlar şampiyon ilan edilmeli. Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli."

"Taraftar her şeyi diyebilir. İstifa edin diyebilir. Asla kızmıyor, anlayışla karşılıyorum. Bize diyorlar ki, her türlü hileyi yapın, oyuncu satın ve alın. Biz öyle bir şey yapamayız. Biz dürüstüz! Galatasaray kültürü budur!" sözlerini kullandı.