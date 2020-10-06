Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçı sonrası söylediği sözler ortalığı karıştırdı. Başarılı teknik adamın maçtan sonra transferle ilgili söylediği, "Onu bana değil transferi yapanlara sorun. Oyuncularımı koruma adına susuyorum. Her şeyin sorumlusu ben değilim. Camiayı korumak adına hiçbir şey söylemiyorum" demesi yönetimin tepkisini topladı.
YÖNETİM 4 SAATLİK TOPLANTI YAPTI
Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'ın bu sözlerinin sosyal medyada yankı göstermesi üzerine bjk.com.tr'de Yalçın'ın kendileriyle ilgili yaptığı açıklamaların büyük bölümüne yer vermedi.
Beşiktaş Yönetimi dün 4 saatlik bir toplantı yaptı. Bu toplantıda, "Yalçın'a durumları biliyordun. Bizi bu şekilde eleştirmen yanlış. Bundan sonra daha dikkatli olman gerekir" dendiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta yaşanan krizin bir benzeri de Galatasaray cephesinde yaşandı. Kasımpaşa önünde maç bitmeden soyunma odasına inen Fatih Terim yaptığı basın toplantısında, "Bu masum bir hareket. Kötü gidişi bana yazabilirler. Galatasaray'da ekonominin kötü gidişini borçları da bana yazabilirler. Ben kendi duruşumdan ve Galatasaraylılığımdan hiçbir taviz vermedim" diye konuşmuştu.
TERİM'İN AÇIKLAMALARI ORTALIĞI SARSTI
Terim ayrıca, "Her dakika transfer soruluyor. Ben de bıktım. Fikirlerimizi zaten belli etmiştim. Kimseyi kırmak, üzmek, yanlış anlaşılmak istemem" ifadesini kullandı. Terim'in bu açıklamalarından sonra yönetim dün statta bir toplantı yaptı. Toplantıda Terim'in sözleri masaya yatırıldı. Yöneticiler "Bizi taraftarın önüne atıp kendini kurtarıyor. Ayıp" diye görüş bildirdiler.