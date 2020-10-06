Beşiktaş'ta yaşanan krizin bir benzeri de Galatasaray cephesinde yaşandı. Kasımpaşa önünde maç bitmeden soyunma odasına inen Fatih Terim yaptığı basın toplantısında, "Bu masum bir hareket. Kötü gidişi bana yazabilirler. Galatasaray'da ekonominin kötü gidişini borçları da bana yazabilirler. Ben kendi duruşumdan ve Galatasaraylılığımdan hiçbir taviz vermedim" diye konuşmuştu.

TERİM'İN AÇIKLAMALARI ORTALIĞI SARSTI

Terim ayrıca, "Her dakika transfer soruluyor. Ben de bıktım. Fikirlerimizi zaten belli etmiştim. Kimseyi kırmak, üzmek, yanlış anlaşılmak istemem" ifadesini kullandı. Terim'in bu açıklamalarından sonra yönetim dün statta bir toplantı yaptı. Toplantıda Terim'in sözleri masaya yatırıldı. Yöneticiler "Bizi taraftarın önüne atıp kendini kurtarıyor. Ayıp" diye görüş bildirdiler.