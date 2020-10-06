Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçlarında Almanya ve Rusya ile karşı karşıya gelecek. İki maç da deplasmanda oynanacak. Millilerimizin Almanya deplasmanında oynayacağı futbol ve alacağı skor şimdiden merak konusu. Peki, Almanya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!
ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Köln Stadı'nda oynanacak karşılaşma 7 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
A Milli takım aday kadrosu
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu:
KALECİ: Berd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp
DEFANS: Emre Can, Matthias Ginter, Robin Gosens, Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Stark, Niklas Süle, Jonathan Tah
ORTA SAHA: Nadiem Amiri, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Julian Draxler, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Jashua Kimmich, Toni Kroos, Florian Neuhaus, Suat Serdar
FORVET: Luca Waldschmidt, Timo Werner