Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçlarında Almanya ve Rusya ile karşı karşıya gelecek. İki maç da deplasmanda oynanacak. Millilerimizin Almanya deplasmanında oynayacağı futbol ve alacağı skor şimdiden merak konusu. Peki, Almanya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Almanya Türkiye maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Köln Stadı'nda oynanacak karşılaşma 7 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.