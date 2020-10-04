Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen hücumda da görev yapabilen Kongolu futbolcunun Everton ile sözleşmesini feshetmek üzere olması ibreyi bir anda Bolasie'ye çevirmiş durumda.

SERGEN YALÇIN ÖZELLİKLE ONU İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da özellikle istediği 31 yaşındaki oyuncunun İngiliz kulübüyle bağlarını koparır koparmaz Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. Bu transferle yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın bizzat ilgilendiği ve önemli adımlar attığı öne sürüldü.