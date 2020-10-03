Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.10.2020 21:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2020 22:09
    ABONE OL

    - Karagümrük maçı sonrası konuştu! " atacağıma..."

    , 'in 4. haftasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. 2 gol atarak takımına 3 puanı getiren , maç sonrası konuştu ve şampiyonluğa dair açıklamalarda bulundu. Samatta, " atacağıma şampiyonluk kazanmak isterim" dedi.



    Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

    Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri yeni transfer Samatta kaydetti. Tanzanyalı yıldız, müsabakanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



    "100 GOL ATACAĞIMA..."
    Samatta'nın açıklamaları şöyle: "Benim için en önemlisi bugünkü maçtı. İyiydi. Sonlarda biraz işler zorlaştı. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum. Bir forvet oyuncusu olarak hedefim gol atmak ama benim için en önemlisi takımım. 100 gol atacağıma şampiyonluk kazanmak isterim"
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Mbwana Samatta Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası konuştu! "100 gol atacağıma..."