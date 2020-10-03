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    • 03.10.2020 19:58
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    Fenerbahçeli kaleyi bulan ilk şutunda golünü attı, siftahı yaptı!

    Fenerbahçe’nin ekibi ’dan transfer ettiği Tanzanyalı golcü , 'de oynanan Karagümrük maçında kaleyi bulan ilk şutunda golünü attı.

    Fenerbahçeli Samatta siftahı ilk şutuyla yaptı

    Geçtiğimiz hafta oynanan derbisinde forma giydiği 24 dakikada kaleye isabetli şut çekemeyen Samatta, müsabakasında attığı ilk isabetli şutta golü buldu.

    24. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa hareketlenen Tanzanyalı futbolcu, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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    Haberler Spor Fenerbahçeli Mbwana Samatta kaleyi bulan ilk şutunda golünü attı, siftahı yaptı!