Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlı yönetim Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından bir türlü gerçekleştiremediği sağ bek pozisyonu için Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier ile her konuda anlaşma sağladı ve Fransız oyuncu dün akşam İstanbul'a geldi. Bu futbolcunun 1 yıllığına kiralanması için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşma sağlandı.
Futbola ülkesinin takımlarından Rodez'de başlayan Rosier 2016'da Dijon'a oradan da 2019'da 5 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'a transfer oldu. Yeşil-Beyazlı takımda 77 maça çıkan yıldız oyuncu bu süreçte 7 asist yapmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi var.
Rosier'in esas mevkisi sağ bek olmasına rağmen zaman zaman sol bekte de görev yapması nedeniyle tercih edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
YALÇIN GÜVENOYU VERDİ
Sporting Lizbon'da forma giyen Rosier'e Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da onay vermesi bu transferi gerçekleştirdi.