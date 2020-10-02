Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlı yönetim Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından bir türlü gerçekleştiremediği sağ bek pozisyonu için Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier ile her konuda anlaşma sağladı ve Fransız oyuncu dün akşam İstanbul'a geldi. Bu futbolcunun 1 yıllığına kiralanması için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşma sağlandı.