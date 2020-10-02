Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’nin en iyisi Lewandowski (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’nde 2019- 2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Bayern’le Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Lewandowksi, bu arenada geçen sezon 15 gol attı.

    Şampiyonlar Ligi’nin en iyisi Lewandowski

    'nde 2019- 2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Bayern'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Lewandowksi, bu arenada geçen sezon 15 gol attı.

    BŞH. ERZURUMSPOR GOMES'İ KİRALADI
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki golcü Ricardo Jorge Pires Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Mavi-Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

    İLK MAÇINDA KIZILYILDIZ ÖNÜNDE
    Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk haftasında bugün sahasında 'ın Kızılyıldız mts takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada ekibimiz galibiyet için oynayacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Şampiyonlar Ligi’nin en iyisi Lewandowski (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)