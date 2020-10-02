UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019- 2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu. Bayern'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Lewandowksi, bu arenada geçen sezon 15 gol attı.

BŞH. ERZURUMSPOR GOMES'İ KİRALADI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki golcü Ricardo Jorge Pires Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Mavi-Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE İLK MAÇINDA KIZILYILDIZ ÖNÜNDE

Fenerbahçe Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk haftasında bugün sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada ekibimiz galibiyet için oynayacak.