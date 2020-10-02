Kartal’dan Bruma bombası

Türkiye'de daha önce Galatasaray forması giyen Portekizli kanat oyuncusu için Beşiktaş yönetiminin Hollanda ekibi ile 23 yaşındaki futbolcu ile sıkı bir pazarlık halinde olduğu belirtildi.

PSV, 2019 yazında Bruma için Leipzig'e 12 milyon Euro ödemişti. Geçen sezon PSV forması ile 31 maça çıkan Portekizli futbolcu, 5 gol atarken 3 de asist yapmıştı.