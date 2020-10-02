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    • Spor
    • 02.10.2020 Gazete
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    Kartal’dan bombası

    'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar’ın de son dönemece girilirken ’nın takımında forma giyen ’yı kiralamak istediği iddia edildi. ’de daha önce forması giyen kanat oyuncusu için Beşiktaş yönetiminin Hollanda ekibi ile 23 yaşındaki futbolcu ile sıkı bir pazarlık halinde olduğu belirtildi.

    Kartal’dan Bruma bombası

    Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın transferde son dönemece girilirken Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Bruma'yı kiralamak istediği iddia edildi.

    Türkiye'de daha önce Galatasaray forması giyen Portekizli kanat oyuncusu için Beşiktaş yönetiminin Hollanda ekibi ile 23 yaşındaki futbolcu ile sıkı bir pazarlık halinde olduğu belirtildi.

    PSV, 2019 yazında Bruma için Leipzig'e 12 milyon Euro ödemişti. Geçen sezon PSV forması ile 31 maça çıkan Portekizli futbolcu, 5 gol atarken 3 de asist yapmıştı.
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