Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tanzanyalı forvet, gol krallığından daha çok şampiyonluğu hayal ettiğini söylerken, ülkesindeki herkesin Fenerbahçe'yi destekleyeceğini ifade etti.Cisse, "Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyaca bilinen bir kulüp. Fenerbahçe gibi bir takım sizi isteyince 'hayır' diyemiyorsunuz" şeklinde konuştu.
GUSTAVO HERKESE ÖRNEK!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, hemen her idman sonrasında ekstra olarak bireysel çalışma yapmayı alışkanlık haline getirdi. Bu haliyle de birçok takım arkadaşına örnek oluyor. Erol Bulut, onun bu profesyonelliğinden fazlasıyla memnun.
ÖNCELİĞİM KRALLIK DEĞİL
Fenerbahçe'de başarılara imza atmak istediğini söyleyen Samatta, "Önceliğim gol krallığı değil. Şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.