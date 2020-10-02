Tanzanyalı forvet, gol krallığından daha çok şampiyonluğu hayal ettiğini söylerken, ülkesindeki herkesin Fenerbahçe'yi destekleyeceğini ifade etti.Cisse, "Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyaca bilinen bir kulüp. Fenerbahçe gibi bir takım sizi isteyince 'hayır' diyemiyorsunuz" şeklinde konuştu.