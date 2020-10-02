Fenerbahçe Kızılyıldız maçı saat kaçta? Fenerbahçe Kızılyıldız hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 2020 – 2021 sezonunun ilk haftasında heyecan dorukta. Temsilcimiz Fenerbahçe ile Sırbistan ekibi Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı. Peki, Fenerbahçe Kızılyıldız hangi kanalda? Fenerbahçe Kızılyıldız maçı saat kaçta?
FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Bu akşam saat 20:45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARİYERİ!
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 335 maç yaptı.
Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 197 galibiyet aldı, 138 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.
Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.
Sarı-lacivertliler, son 6 sezonun 5'inde yer aldığı Dörtlü Final organizasyonunun değişmez takımlarından biri olmayı başardı.
Fenerbahçe, bu turnuvada 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da Dörtlü Final'de mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 2015 ve 2019'da dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.
Bu organizasyonda Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.
THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.