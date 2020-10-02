Fenerbahçe Kızılyıldız hangi kanalda? Fenerbahçe Kızılyıldız maçı saat kaçta?

Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.

Sarı-lacivertliler, son 6 sezonun 5'inde yer aldığı Dörtlü Final organizasyonunun değişmez takımlarından biri olmayı başardı.

Fenerbahçe, bu turnuvada 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da Dörtlü Final'de mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 2015 ve 2019'da dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.

Bu organizasyonda Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.