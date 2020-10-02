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    • Spor
    • 02.10.2020 Gazete
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    Elveda hayaller! Galatasaray Rangers’a yenildi, macerası play-off’ta bitti

    İlk yarı kafa kafaya bir oyun sergileyen Cimbom 52. dakikada ’ın attığı golün ardından bir türlü kendine gelemedi. 59'da 'in golüyle skor 2-0'a geldi. 'nun 87. dakikada attığı gol umut verdi ancak tur için 'a yetmedi

    Elveda hayaller

    Aslan'dan acı veda. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a İskoçya'da 2-1 yenilerek elendi. 11. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goldson'un kafa vuruşunda, Luyindama kale çizgisi önünde dokunup topu kornere gönderdi.

    FEGHOULİ'DEN ÇOK KÖTÜ ŞUT
    19. dakikada Babel'in ceza sahası içi sol kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin gelişine vuruşu üstten dışarı gitti. 33. dakikada Kamara'nın vuruşu farklı şekilde üstten dışarı gitti.

    SAVUNMAMIZDA BÜYÜK HATA
    52. dakikada Ianis Hagi'nin asistinde Arfield golü attı ve Rangers 1-0 öne geçti. 59. dakikada fark ikiye çıktı. Linnes ve Marcao'nun büyük hatasında Tavernier golü attı: 2-0.

    MARCAO UMUTLANDIRDI AMA
    82. dakikada Omar'ın vuruşu McGregor'da kaldı. 87. dakikada Ömer'in köşe vuruşunda kafayı vuran Marcao bizi umutlandırdı: 2-1. Ancak kalan sürede skor değişmedi.

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    Maçın ardından Rangers resmi hesabından bu resim paylaşıldı. Paylaşılan bu resim sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.
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    Haberler Spor Elveda hayaller! Galatasaray Rangers’a yenildi, Avrupa macerası play-off’ta bitti