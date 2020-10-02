Aslan'dan acı veda. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a İskoçya'da 2-1 yenilerek elendi. 11. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goldson'un kafa vuruşunda, Luyindama kale çizgisi önünde dokunup topu kornere gönderdi.
FEGHOULİ'DEN ÇOK KÖTÜ ŞUT
19. dakikada Babel'in ceza sahası içi sol kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin gelişine vuruşu üstten dışarı gitti. 33. dakikada Kamara'nın vuruşu farklı şekilde üstten dışarı gitti.
SAVUNMAMIZDA BÜYÜK HATA
52. dakikada Ianis Hagi'nin asistinde Arfield golü attı ve Rangers 1-0 öne geçti. 59. dakikada fark ikiye çıktı. Linnes ve Marcao'nun büyük hatasında Tavernier golü attı: 2-0.
MARCAO UMUTLANDIRDI AMA
82. dakikada Omar'ın vuruşu McGregor'da kaldı. 87. dakikada Ömer'in köşe vuruşunda kafayı vuran Marcao bizi umutlandırdı: 2-1. Ancak kalan sürede skor değişmedi.
PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
Maçın ardından Rangers resmi hesabından bu resim paylaşıldı. Paylaşılan bu resim sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.