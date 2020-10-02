SAVUNMAMIZDA BÜYÜK HATA

52. dakikada Ianis Hagi'nin asistinde Arfield golü attı ve Rangers 1-0 öne geçti. 59. dakikada fark ikiye çıktı. Linnes ve Marcao'nun büyük hatasında Tavernier golü attı: 2-0.

MARCAO UMUTLANDIRDI AMA

82. dakikada Omar'ın vuruşu McGregor'da kaldı. 87. dakikada Ömer'in köşe vuruşunda kafayı vuran Marcao bizi umutlandırdı: 2-1. Ancak kalan sürede skor değişmedi.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Maçın ardından Rangers resmi hesabından bu resim paylaşıldı. Paylaşılan bu resim sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.