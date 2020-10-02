Trabzon Yeşil Burun Adalı golcü Djaniny Tavares ile prensipte anlaştı. Sörloth'un takımdan ayrılmasından sonra forvet hattını güçlendirmek isteyen yönetim, Benik Afobe'yi kadroya katmıştı. Ancak forvet hattı için bir isim daha transfer etmek isteyen Fırtına, Djaniny Tavares ile el sıkıştı.
BONSERVİSİ ELİNDE GELİYOR
Kulübü Al Ahli ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız golcüyle 3 yıllık sözleşme yapılacak.
BENFICA TECRÜBESİ VAR
Djaniny'nin bugün Trabzon'da olması bekleniyor. 29 yaşındaki yıldız golcü Benfica, Nacional ve Santos Laguna gibi takımların da formasını giydi.
KANATTA DA OYNUYOR
Tecrübeliecrübeli golcü geçtiğimiz sezon 25 maçta 8 gol 2 asist üretti. 1.90 mt. boyundaki oyuncu forvet arkası ve sağ kanatta da oynuyor.