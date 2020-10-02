BENFICA TECRÜBESİ VAR

Djaniny'nin bugün Trabzon'da olması bekleniyor. 29 yaşındaki yıldız golcü Benfica, Nacional ve Santos Laguna gibi takımların da formasını giydi.





KANATTA DA OYNUYOR

Tecrübeliecrübeli golcü geçtiğimiz sezon 25 maçta 8 gol 2 asist üretti. 1.90 mt. boyundaki oyuncu forvet arkası ve sağ kanatta da oynuyor.