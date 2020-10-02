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    • Spor
    • 02.10.2020 Gazete
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    golcü ile prensipte anlaştı. Sörloth’un takımdan ayrılmasından sonra forvet hattını güçlendirmek isteyen yönetim, ’yi kadroya katmıştı. Ancak forvet hattı için bir isim daha etmek isteyen Fırtına, Djaniny Tavares ile el sıkıştı.

    Djaniny Trabzon’da

    Trabzon Yeşil Burun Adalı golcü Djaniny Tavares ile prensipte anlaştı. Sörloth'un takımdan ayrılmasından sonra forvet hattını güçlendirmek isteyen yönetim, Benik Afobe'yi kadroya katmıştı. Ancak forvet hattı için bir isim daha transfer etmek isteyen Fırtına, Djaniny Tavares ile el sıkıştı.

    BONSERVİSİ ELİNDE GELİYOR
    Kulübü Al Ahli ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız golcüyle 3 yıllık sözleşme yapılacak.

    BENFICA TECRÜBESİ VAR
    Djaniny'nin bugün Trabzon'da olması bekleniyor. 29 yaşındaki yıldız golcü Benfica, Nacional ve Santos Laguna gibi takımların da formasını giydi.



    KANATTA DA OYNUYOR
    Tecrübeliecrübeli golcü geçtiğimiz sezon 25 maçta 8 gol 2 asist üretti. 1.90 mt. boyundaki oyuncu forvet arkası ve sağ kanatta da oynuyor.
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