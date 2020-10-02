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    • Spor
    • 02.10.2020 Gazete
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    ile imzaladı sıra Perotti’de

    Sezonun tartışmasız şampiyonu olan , dün bir önemli takviye daha yaptı. Önceki gün ’a getirtilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Senegalli santrfor ile dün 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

    Cisse imzaladı sıra Perotti’de

    Sezonun tartışmasız transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, dün bir önemli takviye daha yaptı. Önceki gün İstanbul'a getirtilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Senegalli santrfor Papiss Cisse ile dün 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

    FORMA NUMARASI 9
    Cisse'nin yılda 800 bin Euro garanti para alacağı öğrenildi. Senegalli santrfor yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

    PEROTTİ'DE SAKATLIK YOK!
    Bu arada Sarı- Lacivertli kulüpte bir önemli gelişme daha yaşandı. Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Perotti'nin sağlık raporları Fenerbahçe'nin doktorları tarafından tetkik edildi.

    ARJANTİNLİ ÇUBUKLUYA YAKIN
    İnceleme sonucunda bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Diego Perotti'nin Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu ve 1-2 gün içinde İstanbul'a geleceği bildirildi.
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    Haberler Spor Papiss Cisse Fenerbahçe ile imzaladı sıra Perotti’de