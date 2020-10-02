Sezonun tartışmasız transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, dün bir önemli takviye daha yaptı. Önceki gün İstanbul'a getirtilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Senegalli santrfor Papiss Cisse ile dün 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
FORMA NUMARASI 9
Cisse'nin yılda 800 bin Euro garanti para alacağı öğrenildi. Senegalli santrfor yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.
PEROTTİ'DE SAKATLIK YOK!
Bu arada Sarı- Lacivertli kulüpte bir önemli gelişme daha yaşandı. Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Perotti'nin sağlık raporları Fenerbahçe'nin doktorları tarafından tetkik edildi.
ARJANTİNLİ ÇUBUKLUYA YAKIN
İnceleme sonucunda bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Diego Perotti'nin Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu ve 1-2 gün içinde İstanbul'a geleceği bildirildi.