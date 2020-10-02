PEROTTİ'DE SAKATLIK YOK!

Bu arada Sarı- Lacivertli kulüpte bir önemli gelişme daha yaşandı. Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Perotti'nin sağlık raporları Fenerbahçe'nin doktorları tarafından tetkik edildi.

ARJANTİNLİ ÇUBUKLUYA YAKIN

İnceleme sonucunda bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Diego Perotti'nin Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu ve 1-2 gün içinde İstanbul'a geleceği bildirildi.