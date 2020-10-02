Başakşehir ateşe düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları dün İsviçre'nin Cenevre şehrinde çekildi. Tarihinde ilk kez bu büyük organizasyonda mücadele edecek olan Medipol Başakşehir adeta ölüm grubuna düştü.

H Grubu'nda yer alan Turuncu- Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti olan Fransız devi PSG, İngiliz futbolunun lokomotif takımlarından Manchester United ve Avrupa'nın yükselen değeri Leipzig ile eşleşti.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



DÜNYA YILDIZLARI GELECEK

Başakşehir H Grubu'nda dünya yıldızlarına karşı mücadele edecek. PSG'de Neymar, Mbappe, Icardi ve Di Maria, M.United'da Pogba ve Rashford ilk akla gelen isimler. Geçen sezon Süper Lig'in gol kralı olan Sörloth da Leipzig formasıyla Başakşehir'in önüne çıkacak.