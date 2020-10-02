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    • 02.10.2020 13:28
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    'nın , ve İsviçre maçlarının aday kadrosu belli oldu

    Milli Takımı'nın , ve İsviçre ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.  Türk asıllı Alman futbolcu da aday kadroda yer alan isim oldu.

    Almanya'nın 7 Ekim'de Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Joachim Löw, kadroya Schalke'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı da dahil ettiği görüldü. Ayrıca Löw, Madmoud Dahoud ve Jonas Hofmann'ı ilk kez milli takıma çağırdı.

    KALECİ: Berd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp

    DEFANS: Emre Can, Matthias Ginter, Robin Gosens, Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Stark, Niklas Süle, Jonathan Tah

    ORTA SAHA: Nadiem Amiri, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Julian Draxler, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Jashua Kimmich, Toni Kroos, Florian Neuhaus, Suat Serdar

    FORVET: Luca Waldschmidt, Timo Werner
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    Haberler Spor Almanya'nın Türkiye, Ukrayna ve İsviçre maçlarının aday kadrosu belli oldu