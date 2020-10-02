Almanya'nın 7 Ekim'de Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Joachim Löw, kadroya Schalke'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı da dahil ettiği görüldü. Ayrıca Löw, Madmoud Dahoud ve Jonas Hofmann'ı ilk kez milli takıma çağırdı.