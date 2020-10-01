Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda saat kaçta? Devler Ligi olarak nitelendirilen Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri belli oluyor. Her yıl merakla takip edilen Şampiyonlar Ligi kura çekimi 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? İşte yanıtı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Çekiliş bu akşam saat 18:00'de İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.