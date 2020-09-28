Ne ses var ne görüntü! Derbide Cimbom da Fener de beklentileri karşılayamadı

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ

Dev derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 65. dakikada Galatasaray çok tehlikeli geldi. Arda Turan'ın çaprazdan şutu defanstan sekti. Altay buna rağmen güçlükle topa sahip oldu.

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

73. dakikada Babel'in şık pasında Emre Kılınç dar açıya rağmen güzel vurdu, Altay mükemmel kurtardı. Kalan dakikalarda iki takım da golü bulamayınca derbi 0-0 sona erdi.