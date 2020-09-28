Ne ses var ne görüntü! Derbide Cimbom da Fener de beklentileri karşılayamadı

Sessiz derbiden ses çıkmadı! Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki haftanın maçı 0-0 sona erdi. 7'de Linnes'in yerden pasında Taylan'ın sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti. 18'de Caner Erkin korneri kullandı. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu auta çıktı.
ARDA MÜSAİT FIRSATI HARCADI
20. dakikada Omar'ın ortasında Arda Turan'ın kafa vuruşunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti. 26. dakikada Linnes sert vurdu, Altay birkez daha gole izin vermedi.
ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ
Dev derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 65. dakikada Galatasaray çok tehlikeli geldi. Arda Turan'ın çaprazdan şutu defanstan sekti. Altay buna rağmen güçlükle topa sahip oldu.
ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ
73. dakikada Babel'in şık pasında Emre Kılınç dar açıya rağmen güzel vurdu, Altay mükemmel kurtardı. Kalan dakikalarda iki takım da golü bulamayınca derbi 0-0 sona erdi.