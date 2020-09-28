Galatasaray Rangers maçı ne zaman saat kaçta? GS Rangers maçı hangi kanalda şifresiz mi?

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EŞLEŞME

Son yıllarda Avrupa kupalarında kötü sonuçlar alındığı için Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansı gittikçe azalıyor. Tam da bu konuyla ilişkili bir eşleşme önceki gün yaşandı. Galatasaray ile Rangers UEFA Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesinin yanında Şampiyonlar Ligi için de yarışacak.

Zira UEFA sıralamasında Türkiye 11, İskoçya ise 12. sırada yer alıyor. Türkiye'nin 28 bin 800, İskoçya'nın ise 28 bin 125 puanı bulunuyor. Eğer İskoçya bu sıralamada Türkiye'yi sollarsa, lig şampiyonları ön eleme oynamadan Devler Ligi'ne direkt katılacak, ekiplerimiz ise bu hakkını kaybedecek.