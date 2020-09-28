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    • 28.09.2020 16:27
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    maçı ne zaman saat kaçta? hangi kanalda şifresiz mi?

    hangi kanalda şifresiz mi? maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. tur maçında sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray ile İskoç ekibi Rangers karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda tur atlamaya çalışacak. Galatasaraylı futbolseverler de ne zaman saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

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    Galatasaray Rangers maçı ne zaman saat kaçta? GS Rangers maçı hangi kanalda şifresiz mi?

    Galatasaray Rangers maçı ne zaman saat kaçta? GS Rangers maçı hangi kanalda? GS Rangers maçı şifresiz mi? Futbolda heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip zorlu İskoçya deplasmanında tur peşinde olacak. Peki, Galatasaray Rangers maçı ne zaman saat kaçta? GS Rangers maçı hangi kanalda?

    GALATASARAY RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

    1 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek. Zorlu mücadele D-Smart platformunda bulunan Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.

    TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EŞLEŞME

    Son yıllarda Avrupa kupalarında kötü sonuçlar alındığı için Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansı gittikçe azalıyor. Tam da bu konuyla ilişkili bir eşleşme önceki gün yaşandı. Galatasaray ile Rangers UEFA Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesinin yanında Şampiyonlar Ligi için de yarışacak.

    Zira UEFA sıralamasında Türkiye 11, İskoçya ise 12. sırada yer alıyor. Türkiye'nin 28 bin 800, İskoçya'nın ise 28 bin 125 puanı bulunuyor. Eğer İskoçya bu sıralamada Türkiye'yi sollarsa, lig şampiyonları ön eleme oynamadan Devler Ligi'ne direkt katılacak, ekiplerimiz ise bu hakkını kaybedecek.

    FAVORİ RANGERS

    Karşılaşmanın iddaa oranları açıklandı, turun favorisi Rangers olarak gösterildi!

    Glasgow'da 1 Ekim Perşembe günü oynanacak maçta ev sahibi Rangers'a 1,80 iddaa oranı açıklanırken, sarı kırmızılıların 90 dakika içinde kazanmasına 2,95 iddaa oranı belirlendi.

    Karşılaşmanın normal süresinin berabere bitmesine ise 3,00 iddaa oranı verildi.
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    Haberler Spor Galatasaray Rangers maçı ne zaman saat kaçta? GS Rangers maçı hangi kanalda şifresiz mi?
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