Beşiktaş Aboubakar transferini resmen açıkladı. Youtube kanalına konuşan Aboubakar, "Bu kulübü asla ve asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş'a döndüm" dedi.

14 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Konya maçı kadrosuna dahil edilen yıldız golcü, "Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için mutluyum. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim" ifadelerini kullandı. Aboubakar 14 numaralı formayı giyecek.

HEDEFİ YİNE İZ BIRAKMAK

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar ilk dönemdeki gibi yine takımda iz bırakmak istediğini açıkladı.