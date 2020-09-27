Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Beni parlattı

     Aboubakar ini resmen açıkladı. kanalına konuşan Aboubakar, "Bu kulübü asla ve asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, . Evime, Beşiktaş'a döndüm" dedi.

    Beni Beşiktaş parlattı

    Beşiktaş Aboubakar ini resmen açıkladı. Youtube kanalına konuşan Aboubakar, "Bu kulübü asla ve asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, 'a döndüm" dedi.

    14 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
    maçı kadrosuna dahil edilen yıldız golcü, "Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için mutluyum. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim" ifadelerini kullandı. Aboubakar 14 numaralı formayı giyecek.

    HEDEFİ YİNE İZ BIRAKMAK
    Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Aboubakar ilk dönemdeki gibi yine takımda iz bırakmak istediğini açıkladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Vincent Aboubakar: Beni Beşiktaş parlattı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri