İstanbul Ümraniye’yi yıktı: 3-1

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. İstanbulspor'un gollerini 21'de Diouf, 78'de Onur ve 88'de Uygar attı. Diğer sonuçlar: Bursaspor- Giresunspor: 1-2, Akhisarspor- Balıkesirspor: 2-0.

2. VE 3.LİG TOPLU SONUÇLAR

2. LİG KIRMIZI GRUP: Elazığspor- Serik Bld.: 1-1, Van-Kırklareli: 0-0, Pazarspor-Tarsus İY.: 1-3, Sivas Bld.-Bayburt İ.Ö.İ.: (Ert.), Mamak-Turgutlu: 0-1, Kırşehir Bld.-Etimesgut: (Ert.), Bodrumspor- Kastamonu: 4-1, Sakarya-Eyüp: 1-1, Karacabey-1922 Konya: 1-0, Pendik-Karabük: 4-0. 2. LİG BEYAZ GRUP: Şanlıurfa-Sancaktep: 0-8, Erzincan-Kahramanmaraş: 2-1, Gümüşhane-İnegöl: 1-0, Z.Kömür- Niğde Anadolu: 2-1, Hacattepe-Ergene Velimeşe: 2-1, Sarıyer-Afyon: 1-1, Manisa FK-Kocaeli: 6-1, Uşak-Ankara Demir: 3-1. 3. LİG 1.GRUP: Fatsa Bld.-Kızılcabölük: 2-0, Of-Alemdağ: 1-1, Kemer-Artvin Hopa: 1-2, Payas-Arnavutköy: 0-1, Derince-Manisa: 1-0, Edirne- Nevşehir Bld.: 2-1. 3. LİG 2. GRUP: Ağrı-Mardin Başak: (Ert.), Tokatİskenderun: 1-1, Yozgat-Yomra: 1-2, Darıca-Fethiye: 2-1, Halide E.A.-Kütahya: 2-1, Nazilli-Ceyhan: 6-0, Tekirdağ-Tepecik: 2-0, Çengelköy- Kahta: 2-1. 3. LİG 3. GRUP: Arhavi-yalova: 2-2, B.Petrol-Isparta: 3-1, Çarşamba-Karakoçan: 1-1, Soma-Gölcük: 1-0, Şile Yıldız-Osmaniye: 2-1, Çatalca-Cizre: (Ert.) 3. LİG 4. GRUP: Adıyaman-Kestel: 1-1, Siirt İl Özel İdare-Karaköprü: (Ert.), Kozan-Düzce: 0-1, Kırıkkale-Sultanbeyli: 2-0, Bergama-68 Aksaray: 0-0, Modafen-1954 Kelkit: 1-0, Muğla-Orduspor: 0-1, Silivri-B. Yıldırım: 0-2.