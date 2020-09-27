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    • Spor
    • 27.09.2020 Gazete
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    Dört dörtlük plan! ’in tek düşüncesi 3 puan

    Derbiye mutlak 3 puan parolası ile çıkacak olan ’da teknik patron , hücum ağırlıklı bir sistem üzerine odaklandı. Tecrübeli teknik adamın hücum planında 4 isim ön plana çıkmış durumda. İlki santrfor Falcao.

    Dört dörtlük plan!

    Derbiye mutlak 3 puan parolası ile çıkacak olan 'da teknik patron , hücum ağırlıklı bir sistem üzerine odaklandı. Tecrübeli teknik adamın hücum planında 4 isim ön plana çıkmış durumda. İlki santrfor Falcao.

    TÜM PLANLAR SKOR ÜZERİNE
    Diğer üç isim ise Belhanda, Feghouli ve Emre Kılınç. Fatih Terim, bu üç isimden hücumlarda Radamel Falcao ile birlikte ceza sahası içinde ya da çevresinde olmasını istedi.

    ASLAN FORMUNA GÜVENİYOR
    Ligin şu anda en hazır durumda takımı olarak gösterilen Galatasaray, ilk 2 maçta çok da iyi görüntü vermeyen 'yi yenerek 3. hafta sonunda puan farkını 5'e çıkarmayı hedefliyor.

    HAMLE KOZU MBAYE DIAGNE
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'den derbinin 2. yarısında faydalanacak. Fatih Terim'in maçın ilerleyen dakikalarında yorgun Fener defanısnın üzerine göndermeyi planladığı ifade edildi.

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    Haberler Spor Dört dörtlük plan! Fatih Terim’in tek düşüncesi 3 puan
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