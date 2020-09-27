Derbiye mutlak 3 puan parolası ile çıkacak olan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, hücum ağırlıklı bir sistem üzerine odaklandı. Tecrübeli teknik adamın hücum planında 4 isim ön plana çıkmış durumda. İlki santrfor Falcao.

TÜM PLANLAR SKOR ÜZERİNE

Diğer üç isim ise Belhanda, Feghouli ve Emre Kılınç. Fatih Terim, bu üç isimden hücumlarda Radamel Falcao ile birlikte ceza sahası içinde ya da çevresinde olmasını istedi.

ASLAN FORMUNA GÜVENİYOR

Ligin şu anda en hazır durumda takımı olarak gösterilen Galatasaray, ilk 2 maçta çok da iyi görüntü vermeyen Fenerbahçe'yi yenerek 3. hafta sonunda puan farkını 5'e çıkarmayı hedefliyor.

HAMLE KOZU MBAYE DIAGNE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'den derbinin 2. yarısında faydalanacak. Fatih Terim'in maçın ilerleyen dakikalarında yorgun Fener defanısnın üzerine göndermeyi planladığı ifade edildi.