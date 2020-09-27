TARAFTAR DA OYNAMASINI İSTİYOR

Samatta ilk 11'de olmasa bile en azından 2. yarıda oyuna girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçeli taraftarlar da sanal alemde derbiye Samatta ile başlanmasını istiyor.

SAMATTA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ile ilgili bilinmeyen detaylar çıkmaya başladı. Samatta, ülkesinde kurduğu dernek ile yardıma muhtaç ve engelli çocukların aileleriyle temasa geçerek onlara yardımcı oluyor. Bir çok çocuğa da burs sağlayarak eğitim görmesini sağlıyor.