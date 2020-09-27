Derbi hazırlıklarını dün tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sürpriz bir karara imza atmak üzere. Başarılı teknik adam fiziksel olarak hazır bulduğu Samatta'yı derbide oynatmayı planlıyor.
SİFTAHI DERBİDE YAPACAK
Taktik çalışmada as takımda denen Samatta, eğer hocasının kararında bir değişiklik olmazsa bugün Galatasaray'a karşı ilk 11'de sahaya çıkacak çubuklu forma ilk kez tarihi bir derbide giyecek.
TARAFTAR DA OYNAMASINI İSTİYOR
Samatta ilk 11'de olmasa bile en azından 2. yarıda oyuna girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçeli taraftarlar da sanal alemde derbiye Samatta ile başlanmasını istiyor.
SAMATTA GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ile ilgili bilinmeyen detaylar çıkmaya başladı. Samatta, ülkesinde kurduğu dernek ile yardıma muhtaç ve engelli çocukların aileleriyle temasa geçerek onlara yardımcı oluyor. Bir çok çocuğa da burs sağlayarak eğitim görmesini sağlıyor.