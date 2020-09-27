SARI KANARYA 50-34 ÖNDE

Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı.

SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE

Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti.