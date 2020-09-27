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    • Spor
    • 27.09.2020 Gazete
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    Buyrun şölene! ezeli rakibi ’yi ağırlıyor

    ile dev derbide karşı karşıya geliyor. Sezona 2’de 2 yaparak başlayan Sarı-Kırmızılılar, ’de en hazır takım olarak dikkatleri üzerine çekmişti. ’in öğrencileri sezonun kritik maçını da kazanarak 3’te 3 yapmanın peşinde.

    Buyrun şölene

    Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geliyor. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de en hazır takım olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Fatih Terim'in öğrencileri sezonun kritik maçını da kazanarak 3'te 3 yapmanın peşinde.

    FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK
    Cimbom'da sakatlıkları nedeniyle Emre Akbaba, Saracchi ve Muslera derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

    SARI KANARYA 50-34 ÖNDE
    Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı.

    SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE
    Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti.
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