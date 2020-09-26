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    • 26.09.2020 17:35
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    'ta şoku!  maçı kadrosuna alınmadı...

    'ta , sakatlığı sebebiyle maçı kadrosuna alınmadı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Atiba Hutchinson’ın larının devam etmesi nedeni ile İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmaması teknik heyetimize tavsiye edilmiş, söz konusu tavsiyenin teknik heyetimizce uygun görülmesi sonucunda Atiba Hutchinson, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştır" ifadelerine yer verildi.

    Beşiktaş'ta Atiba şoku! Açıklama geldi...

    'ta Atiba, sakatlığı sebebiyle maçı kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Futbol Takımımızın Fraport Tav Antalyaspor ile oynadığı müsabaka sonrası ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın ağrılarının devam etmesi nedeni ile İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmaması teknik heyetimize tavsiye edilmiş, söz konusu tavsiyenin teknik heyetimizce uygun görülmesi sonucunda Atiba Hutchinson, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştır"


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