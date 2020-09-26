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    • 26.09.2020 19:36
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    'da Ausburg, 'u devirdi | Ausburg-Borussia Dortmund maçı golleri izle

    'nın 2.haftasında Augsburg, Arena'da konuk ettiği 'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Ausburg-Borussia Dortmund karşılaşmasının detaylarını ve gollerini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

    Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlandı.

    Karşılaşmanın ilk çeyreği golsüz eşitlikle tamamlanırken Augsburg, Uduokhai'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

    İkinci yarının 54. dakikasında Daniel Caligiuri, ev sahibi ekip adına farkı 2'ye çıkardı.



    Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Augsburg 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu skorun ardından Augsburg puanını 6'ya yükseltirken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.
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