Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlandı.
Karşılaşmanın ilk çeyreği golsüz eşitlikle tamamlanırken Augsburg, Uduokhai'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 54. dakikasında Daniel Caligiuri, ev sahibi ekip adına farkı 2'ye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Augsburg 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu skorun ardından Augsburg puanını 6'ya yükseltirken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.