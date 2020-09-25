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    • Spor
    • 25.09.2020 Gazete
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    ile sıcak temas

    Orta saha i için yoğun çaba sarf eden için Rumen basınından sürpriz bir iddia geldi. ’nin haberine göre ’in kadrosuna katmak istediği ’nın “Galatasaray’la görüşüyorum” diyerek Rumen ekibinden kendisine gelen teklifi reddettiği belirtildi.

    Garcia ıle sıcak temas

    Orta saha i için yoğun çaba sarf eden için Rumen basınından sürpriz bir iddia geldi. 'nin haberine göre 'in kadrosuna katmak istediği 'nın "Galatasaray'la görüşüyorum" diyerek Rumen ekibinden kendisine gelen teklifi reddettiği belirtildi.

    Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun önceliğinin Galatasaray olduğu ve Sarı-Kırmızılı yönetimden transfer için haber beklediği iddia edildi. Yıldız oyuncunun transferi birkaç gün içinde netleşecek.

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