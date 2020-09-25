Orta saha transferi için yoğun çaba sarf eden Galatasaray için Rumen basınından sürpriz bir iddia geldi. GSP'nin haberine göre Steau Bükreş'in kadrosuna katmak istediği Aleix Garcia'nın "Galatasaray'la görüşüyorum" diyerek Rumen ekibinden kendisine gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun önceliğinin Galatasaray olduğu ve Sarı-Kırmızılı yönetimden transfer için haber beklediği iddia edildi. Yıldız oyuncunun transferi birkaç gün içinde netleşecek.