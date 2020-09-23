CİDDİ ŞEKİLDE DİRENÇ GÖSTERDİK

Ağaoğlu,"C.Palace'tan çok baskı gördük. 17 milyon Euro'luk bir teklif geldiği zaman 'Verelim' dediler. 17 milyon euro realist bir rakam değildi. Ciddi şekilde direnç gösterdik" diye konuştu.

1.5 MİLYON EURO VEREMEYİZ!

Başkan, "Bizim geçen sene harcamamız 16,5 milyon Euro'ydu. Bu sene 15 milyon Euro'ya geriledik. Bizim bir futbolcuya 1,5-2 milyon Euro net maaş verebilecek durumumuz yok" dedi.