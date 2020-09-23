Trabzonspor dün Alexander Sörloth'un Leipzig'e satıldığını resmen açıkladı. Bordo-Mavili kulüp 20+2 milyon Euro'nun yarısını kasasına koyacak. Sörloth'un sonraki satışına ise kardan pay olarak %20 maddesi eklendi. Ayrıca Türkiye'de transfer önceliği Trabzon'da olacak.
ÜLKEYE TRANSFER DERSİ VERDİK
Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor, Sörloth transferinde bu ülke futboluna örnek teşkil edecek işler yapmıştır. 375 bin euroluk bir yatırım, 1 sene sonra 11 milyon euro'ya döndü" dedi.
CİDDİ ŞEKİLDE DİRENÇ GÖSTERDİK
Ağaoğlu,"C.Palace'tan çok baskı gördük. 17 milyon Euro'luk bir teklif geldiği zaman 'Verelim' dediler. 17 milyon euro realist bir rakam değildi. Ciddi şekilde direnç gösterdik" diye konuştu.
1.5 MİLYON EURO VEREMEYİZ!
Başkan, "Bizim geçen sene harcamamız 16,5 milyon Euro'ydu. Bu sene 15 milyon Euro'ya geriledik. Bizim bir futbolcuya 1,5-2 milyon Euro net maaş verebilecek durumumuz yok" dedi.