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    • 23.09.2020 18:04
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    23 yaşındaki Idriz Voca'yı kadrosuna kattı

    , 'nin Luzern takımında forma giyen Kosovalı oyuncu Idriz Voca ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza töreninde Voca, "Ankaragücü gibi köklü ve başarılı bir kulübün parçası olmak gurur verici. Ankaragücü camiasına hizmet edecek olmaktan heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.



    MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu imza töreninde 23 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Idriz Voca, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.



    Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Mert, Idriz Voca transferi ile başkent ekibinin daha da güçlendiğini aktararak, transferin camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



    "TÜRKİYE'DE BULUNMAKTAN ÇOK MEMNUNUM"
    Idriz Voca ise "Ankaragücü gibi köklü ve başarılı bir kulübün parçası olmak gurur verici. Ankaragücü camiasına hizmet edecek olmaktan heyecan duyuyorum. Sarı-lacivert formayı giyip takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak için tüm gücümü göstereceğim. Kosovalı olarak Türkiye'de bulunmaktan çok memnunum." ifadelerini kullandı.
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