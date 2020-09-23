



"TÜRKİYE'DE BULUNMAKTAN ÇOK MEMNUNUM"

Idriz Voca ise "Ankaragücü gibi köklü ve başarılı bir kulübün parçası olmak gurur verici. Ankaragücü camiasına hizmet edecek olmaktan heyecan duyuyorum. Sarı-lacivert formayı giyip takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak için tüm gücümü göstereceğim. Kosovalı olarak Türkiye'de bulunmaktan çok memnunum." ifadelerini kullandı.