Hatayspor Billong’u kadrosuna kattı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer çalışmaları kapsamında stoper Jean Claude Billong ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Benevento'dan 26 yaşındaki Fransız stoper Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

YENİ MALATYA'DA TETTEH SEVİNCİ

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Ganalı futbolcu Benjamin Tetteh, takımla çalışmalara başladı. Kulüp doktoru Hakan Ayaz, "Futbolcumuz Benjamin Tetteh'in dizinde bir sakatlığı vardı. Tedavi sürecini tamamladı. Takımda sakat oyunu kalmadı" açıklamasını yaptı.

VAKIFBANK'TA 8 COVİD VAKASI TESPİT EDİLDİ

Vakıfbank Voleybol Takımı'nda 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıktı. Kovid-19 testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu bildirildi. Testi pozitif çıkanlar için gerekli tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

DANİELE DE SANTİS VE NİŞANLISI KATLEDİLDİ!

İtalya'da İkinci Ligi'nde hakemlik yapan Daniele De Santis'in nişanlısıyla birlikte bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Bugüne kadar 130 maçta görev yapan De Santis'in, 2017'de Serie B'de maç yöneten hakemlerin klasmanına yükseldiği belirtildi. İtalyan medyası olaya geniş yer ayırdı.

İTALYAN DEVİ İNTER VİDAL'İ KADROSUNA KATTI

Seri A ekiplerinden Inter, Barcelona'dan Arturo Vidal'i kadrosuna kattığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu Inter'de forma giyecek 6. Şilili oyuncu olacak. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce Serie A'da Juventus formasını giymişti. O dönem Juve'yi Conte çalıştırıyordu.

BOSPHORUS CUP İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın bu yıl 19'uncusu düzenlenecek. İstanbul Boğazı'nda rengarenk yelkenlilerin geçişine sahne olacak yarışlar, 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak.