Lige deplasmanda Rize galibiyetiyle başlayarak moral bulan Fenerbahçe'de, Hatay beraberliği sonrasında herkesin yüzü düştü. Kaybedilen 2 puan bir yana ortaya konan futbol hem taraftarı hem de yönetimi karamsarlığa itti. Derbi maçı için de zaman kalmadı.