Lige deplasmanda Rize galibiyetiyle başlayarak moral bulan Fenerbahçe'de, Hatay beraberliği sonrasında herkesin yüzü düştü. Kaybedilen 2 puan bir yana ortaya konan futbol hem taraftarı hem de yönetimi karamsarlığa itti. Derbi maçı için de zaman kalmadı.
HALA TAKIMIN GOLCÜSÜ YOK
13 futbolcu transfer eden 10 oyuncusunu da gönderen Fenerbahçe'nin Vedat'ın ayrılmasının ardından hala santrfor bulamaması taraftarın tepkisine neden oluyor. En büyük eksiklik golcüde.
FENER ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR
Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde golcü transferi gerçekleşse bile hemen sahaya sürülmesi de büyük risk oluşturuyor. Derbinin golcüsü mevcut takımdan çıkacak gibi.
YÖNETİMDEN DERBİ ÖNLEMLERİ!
Başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm yöneticiler derbi öncesi takımı yalnız bırakmayarak destek vermeyi planlıyor. Derbide alınacak muhtemel bir kötü sonucun önüne geçilmek istenecek.