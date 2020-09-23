Fenerbahçe santrfor sıkıntısı yüzünden Hatayspor karşısında gol bulmakta zorlandı. Sarı-Lacivertli Yönetim bu yüzden golcü transferi için gaza bastı. Fenerbahçe Yönetimi, listenin ilk sırasında yer alan Aston Villalı Samatta için teklifini artırdı.
FENER GOLCÜ İÇİN ACELE EDİYOR
Kanarya Tanzanyalı yıldız golcüyü kiralamak için hamlelerini hızlandırdı. Takımın acil santrfor ihtiyacı olduğu için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe kısa süre içinde transferi bitirmek istiyor.
SAĞ KANADA NİJERYALI YILDIZ
Fenerbahçe'nin transferdeki diğer hedefi ise Bordeaux forması giyen sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu. Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini bu hafta sonlandırma peşinde.
FORVET ZE LUIS'LE İKİLENECEK
Samatta'yı bitirme aşamasına gelen yönetim, bir başka golcü Ze Luis için de kulübü Porto ile görüşmelerini hızlandırdı. 29 yaşındaki forvet oyuncu için yürütülen görüşmeler de olumlu ilerliyor.