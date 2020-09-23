Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    için vites artırdı! ve Mbwana Samatta geliyor

    santrfor sıkıntısı yüzünden Hatayspor karşısında gol bulmakta zorlandı. Sarı-Lacivertli Yönetim bu yüzden golcü i için gaza bastı. Fenerbahçe Yönetimi, listenin ilk sırasında yer alan için teklifini artırdı.

    Samatta ve Kalu geliyor

    Fenerbahçe santrfor sıkıntısı yüzünden Hatayspor karşısında gol bulmakta zorlandı. Sarı-Lacivertli Yönetim bu yüzden golcü transferi için gaza bastı. Fenerbahçe Yönetimi, listenin ilk sırasında yer alan Aston Villalı Samatta için teklifini artırdı.

    FENER GOLCÜ İÇİN ACELE EDİYOR
    Kanarya Tanzanyalı yıldız golcüyü kiralamak için hamlelerini hızlandırdı. Takımın acil santrfor ihtiyacı olduğu için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe kısa süre içinde transferi bitirmek istiyor.

    SAĞ KANADA NİJERYALI YILDIZ
    Fenerbahçe'nin transferdeki diğer hedefi ise Bordeaux forması giyen sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu. Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini bu hafta sonlandırma peşinde.

    FORVET ZE LUIS'LE İKİLENECEK
    Samatta'yı bitirme aşamasına gelen yönetim, bir başka golcü Ze Luis için de kulübü Porto ile görüşmelerini hızlandırdı. 29 yaşındaki forvet oyuncu için yürütülen görüşmeler de olumlu ilerliyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe transfer için vites artırdı! Samuel Kalu ve Mbwana Samatta geliyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri