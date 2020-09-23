SAĞ KANADA NİJERYALI YILDIZ

Fenerbahçe'nin transferdeki diğer hedefi ise Bordeaux forması giyen sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu. Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini bu hafta sonlandırma peşinde.

FORVET ZE LUIS'LE İKİLENECEK

Samatta'yı bitirme aşamasına gelen yönetim, bir başka golcü Ze Luis için de kulübü Porto ile görüşmelerini hızlandırdı. 29 yaşındaki forvet oyuncu için yürütülen görüşmeler de olumlu ilerliyor.