Pazartesi gecesi evinde Hatay ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, derbi öncesi puan kaybının moral bozukluğunu yaşarken ortaya koyduğu futbola da eleştiri geldi. TAKVİM yazarları İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu ve Evren Turhan Fenerbahçe'nin özellikle hücum hattında sınıfta kaldığını belirtti. Gustavo, Ozan ve Tolga'nın aynı anda oynatılması da eleştirildi.
İLKER YAĞCIOĞLU: HAYAL EDİLEN OYUNA DAHA VAR
Fenerbahçe taraftarının hayal ettiği oyuna daha çok var. Bu durum son derece de doğal. Çok fazla sayıda yeni oyuncu geldi. İdeal 11'in zaman alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin geçiş sürecinde yapması gereken en önemli şey bu dönemi en az puan kaybıyla atlatıp yarışta kalabilmek. Hücumda sıkıntı yaşanıyor ve üretkenlik sorunu olduğu belli. Vedat'ın alternatifi acil bulunmalı.
OKTAY DERELİOĞLU:RİZE MAÇINDAN DERS ALINMAMIŞ
Fenerbahçe'nin Hatay önündeki futbolunu çok kötü buldum. Belki savunma anlamında Fener iyi işler yaptı ama ofansif anlamda sınıfta kaldılar. 9 kişi kalan takıma karşı ne yapıp edip gol atacaksın ama hücumda hiç üretim yoktu. Aslında Fenerbahçe, Çaykur Rize maçında da böyleydi. Derbide de aynı hatalar devam ederse bu sefer daha ağır bir kayıp yaşar ki bu da Fenerbahçe için büyük sıkıntı yaratır.
EVREN TURHAN:EROL BULUT'UN SEÇİMİ YANLIŞ
Fenerbahçe oyun anlamında oldukça kötüydü. Büyük takım gibi önde basıp etkili olmasını beklerdik ama Fenerbahçe oyunu kontrol eden taraftı. Hücumda üretkenlik de olmayınca oyun iyice sıkıştı. Takımda golcü sıkıntısı olduğu kesin. 3'lü orta saha kurgusunun yanlış olduğunu belirtebilirim. Gustavo, Tolga ve Ozan aynı tip oyuncu. Üçü de 6 numara. Erol Bulut burada hata yaptı.