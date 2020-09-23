OKTAY DERELİOĞLU:RİZE MAÇINDAN DERS ALINMAMIŞ

Fenerbahçe'nin Hatay önündeki futbolunu çok kötü buldum. Belki savunma anlamında Fener iyi işler yaptı ama ofansif anlamda sınıfta kaldılar. 9 kişi kalan takıma karşı ne yapıp edip gol atacaksın ama hücumda hiç üretim yoktu. Aslında Fenerbahçe, Çaykur Rize maçında da böyleydi. Derbide de aynı hatalar devam ederse bu sefer daha ağır bir kayıp yaşar ki bu da Fenerbahçe için büyük sıkıntı yaratır.





EVREN TURHAN:EROL BULUT'UN SEÇİMİ YANLIŞ

Fenerbahçe oyun anlamında oldukça kötüydü. Büyük takım gibi önde basıp etkili olmasını beklerdik ama Fenerbahçe oyunu kontrol eden taraftı. Hücumda üretkenlik de olmayınca oyun iyice sıkıştı. Takımda golcü sıkıntısı olduğu kesin. 3'lü orta saha kurgusunun yanlış olduğunu belirtebilirim. Gustavo, Tolga ve Ozan aynı tip oyuncu. Üçü de 6 numara. Erol Bulut burada hata yaptı.