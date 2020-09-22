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    • 22.09.2020 16:50
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    'dan son dakika açıklaması! resmen RB 'de

    Son dakika haberine göre; , Sörloth'un 20 milyon euro+ 2 milyon euro bonus+sonraki satıştan transferinde de karın % 20'si karşılığında RB 'e satıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada 'Sörloth'un ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır. Elde edilecek gelirler, Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.' denildi.

    Trabzonspor, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğunu, kazanılan bonservisin Crystal Palace'la yarı yarıya paylaşılacağını açıkladı.

    İşte yapılan açıklama:

    Bonservisi Crystal Palace kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sorloth'un, RB Leipzig kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve RB Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre; RB Leipzig Kulübü, Kulübümüze, Alexander Sorloth ile olan 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşmemizin erken feshi karşılığında aşağıdaki ödemeleri yapacaktır.

    1-Sözleşme fesih bedeli olarak 20.000.000.-EUR ödenecektir.

    2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.

    3-Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının %20 si kulübümüze ödenecektir.

    4-Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır.

    Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sorloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla.
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    Haberler Spor Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! Alexander Sörloth resmen RB Leipzig'de
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