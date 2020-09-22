Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.09.2020 17:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2020 17:47
    ABONE OL

    saat kaçta ne zaman? hangi kanalda?

    maçı hangi kanalda? saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray’ın rakibi Hajduk Split olacak. Bir önceki turda Azerbaycan ekibi Neftçi’yi eleyen temsilcimiz, İstanbul’da Hajduk Split karşısında tur kovalayacak. Sarı kırmızılı futbolseverler de ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Maçın şifreli mi şifresiz mi olacağı merak ediliyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Galatasaray Hajduk Split saat kaçta ne zaman? Galatasaray Hajduk Split maçı hangi kanalda?

    Galatasaray Hajduk Split maçı saat kaçta ne zaman? Galatasaray Hajduk Split maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa macerası sürüyor. Bir önceki turda Galatasaray'ın rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi olmuştu. Neftçi'yi eleyen Galatasaray sahasında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak. Mücadele tek maç üzerinden oynanacak.

    GALATASARAY HAJDUK SPLIT MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

    Galatasaray'ın Hırvat ekibi Hajduk Split ile olan mücadelesi 24 Ekim Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart platformunda bulunan Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.

    HAJDUK SPLIT HAKKINDA

    Hajduk Spit, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Renova'yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Transfermarkt'a göre 20 milyon euro kadro değeri bulunan Hajduk Split, bu sezon 4 lig maçından topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

    3,7 milyon avro değerindeki 10 numara Mijo Caktas, Hajduk Spit'in en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor. Sol kanatta forma giyen Jario Da Silva ve ön libero Darka Nejasmic 1,6 milyon avroluk değerleriyle dikkat çekiyor. 18 yaşındaki Hırvat stoper Mario Vuskovic'in ise 1,5 milyon avro değeri bulunuyor.

    SARACCHI'DEN KÖTÜ HABER

    Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi için kulüpten "Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapıldı.

    Yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak Saracchi, 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray Hajduk Split saat kaçta ne zaman? Galatasaray Hajduk Split maçı hangi kanalda?
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri