Galatasaray Hajduk Split saat kaçta ne zaman? Galatasaray Hajduk Split maçı hangi kanalda?

Galatasaray Hajduk Split maçı saat kaçta ne zaman? Galatasaray Hajduk Split maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa macerası sürüyor. Bir önceki turda Galatasaray'ın rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi olmuştu. Neftçi'yi eleyen Galatasaray sahasında Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile karşılaşacak. Mücadele tek maç üzerinden oynanacak.
GALATASARAY HAJDUK SPLIT MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?
Galatasaray'ın Hırvat ekibi Hajduk Split ile olan mücadelesi 24 Ekim Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart platformunda bulunan Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.
HAJDUK SPLIT HAKKINDA
Hajduk Spit, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Renova'yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Transfermarkt'a göre 20 milyon euro kadro değeri bulunan Hajduk Split, bu sezon 4 lig maçından topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
3,7 milyon avro değerindeki 10 numara Mijo Caktas, Hajduk Spit'in en değerli oyuncusu konumunda bulunuyor. Sol kanatta forma giyen Jario Da Silva ve ön libero Darka Nejasmic 1,6 milyon avroluk değerleriyle dikkat çekiyor. 18 yaşındaki Hırvat stoper Mario Vuskovic'in ise 1,5 milyon avro değeri bulunuyor.
SARACCHI'DEN KÖTÜ HABER
Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi için kulüpten "Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi'nin tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapıldı.
Yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak Saracchi, 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.