İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Leicester City uzun süredir gündemindeki Cengiz Ünder transferinde mutlu sona ulaştı. Premier Lig ekibi milli futbolcunun transferini duyurdu.

Leicester City'den yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in kiralık olarak Roma'dan 1 yıl transfer edildiği belirtildi. Cengiz Ünder, Altınordu ve A Milli Takım'dan arkadaşı Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştu. İkili Leicester City'de birlikte forma giyecek.

23 yaşındaki Cengiz, Roma'da çıktığı 88 maçta 17 gol atıp 12 asist yaptı.

Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, kulübün resmi internet sitesine konuştu.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Premier Lig'de oynamanın her zaman hayalini kurduğunu söyleyen Cengiz Ünder, "Leicester'a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman Premier Lig'de oynamak istemiştim ve bu harika bir fırsat" dedi.

"MAÇLARINI İZLİYORDUM"

Çağlar Söyüncü'den ötürü takımın maçlarını izlediğini vurgulayan Ünder, "En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için şanslıyım. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için mutluyum. Çağlar için Leicester'ın maçlarını izliyordum" diyerek sözlerini noktaladı.