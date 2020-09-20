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    • 20.09.2020 18:08
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 2. haftasında son şampiyon Medipol sahansında 'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

    'in 2. haftasında son şampiyon Medipol sahansında 'ı konuk ediyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY | CANLI

    İLK 11'LER
    Başakşehir:     Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

    Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao

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