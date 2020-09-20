Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir sahansında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY | CANLI
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao