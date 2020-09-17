Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay alternatifli bir kadro kurduklarını ve takımına güvendiğini belirtti. Tecrübeli hoca, "Önümüzdeki 2 maçı çok iyi bitirirsek ve arayı da çok iyi değerlendirirsek istediğimiz duruma geleceğiz. Erzurumspor maçından galibiyet bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

DENVER NUGGETS BATI FİNALİNE YÜKSELDİ

NBA'de Los Angeles Clippers'ı 104-89 yenen Denver Nuggets seriyi 3-1 geriden gelip 4-3 kazanarak Batı Konferansı finaline yükseldi. Denver Nuggets'ı galibiyete, 40 sayı, 5 asistle oynayan Jamal Murray ve 16 sayı, 22 ribaunt, 13 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic taşıdı.





WRC HEYECANININ YENİ DURAĞI TÜRKİYE

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası, Türkiye'ye geliyor. Takvimin 5. yarışı olan Türkiye Rallisi 18-20 Eylül arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek. 6 kez dünya şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ogier de Türkiye'de zafer kovalayacak.