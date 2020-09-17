Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    teknik direktörü Rıza : İyi takım kurduk ama zamana ihtiyaç var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    teknik direktörü Rıza  alternatifli bir kadro kurduklarını ve takımına güvendiğini belirtti. Tecrübeli hoca, "Önümüzdeki 2 maçı çok iyi bitirirsek ve arayı da çok iyi değerlendirirsek istediğimiz duruma geleceğiz. maçından galibiyet bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

    İyi takım kurduk ama zamana ihtiyaç var

    teknik direktörü Rıza Çalımbay alternatifli bir kadro kurduklarını ve takımına güvendiğini belirtti. Tecrübeli hoca, "Önümüzdeki 2 maçı çok iyi bitirirsek ve arayı da çok iyi değerlendirirsek istediğimiz duruma geleceğiz. Erzurumspor maçından galibiyet bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

    DENVER NUGGETS BATI FİNALİNE YÜKSELDİ
    NBA'de Los Angeles Clippers'ı 104-89 yenen Denver Nuggets seriyi 3-1 geriden gelip 4-3 kazanarak Batı Konferansı finaline yükseldi. Denver Nuggets'ı galibiyete, 40 sayı, 5 asistle oynayan Jamal Murray ve 16 sayı, 22 ribaunt, 13 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic taşıdı.



    WRC HEYECANININ YENİ DURAĞI TÜRKİYE
    Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası, Türkiye'ye geliyor. Takvimin 5. yarışı olan Türkiye Rallisi 18-20 Eylül arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek. 6 kez dünya şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ogier de Türkiye'de zafer kovalayacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: İyi takım kurduk ama zamana ihtiyaç var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri