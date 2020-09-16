F.Bahçe Wolfsburg'tan transfer ettiği Tisserand'ı dün resmen açıkladı. Kanarya, 27 yaşındaki stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe dün yayınladığı mesajda, "Kongo milli forması giyen Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tisserand'a camiamıza hoş geldin diyor, çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, "Beni bilen bilir, çok hırslıyım. Her maçı kazanmak isterim, o yüzden doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var, şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak" dedi.